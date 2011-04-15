Развивающиеся рынки под давлением коронавируса

В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Развивающиеся рынки в целом оставался под давлением опасений, связанных с распространением коронавируса в Китае, из российских голубых фишек минус был зафиксирован по акциям ВТБ (VTBR, -1.0%), Новатэка (NVTK, -0.9%), Транснефти (TRNFP, -0.7%), МосБиржи (MOEX, -0.7%), Северстали (CHMF, -0.6%), Аэрофлота (AFLT, -0.6%). Тем временем роль «защитных» сыграли бумаги компаний, ориентированных преимущественно на внутренний спрос. Так, Магнит (MGNT) подорожал на 2.5%, МТС (MTSS) – на 2.0%, АФК Система (AFKS) – на 1.5%.



Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное изменение цен. Обыкновенные акции ОАК (UNAC) подорожали на 10.1%, Электроцинка (ELTZ) – на 6.4%. Тем временем в минусе закрылись Нижнекамскшина (NKSH, -3.3%), и Ставропольэнергосбыт (STSB, -2.6%).



Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается углубление коррекции вниз.



Сегодня в начале торгов вероятно снижение по индексу РТС под влиянием внешнего фона. «Уханьский вирус» остается на первых строчках в лентах новостей (информационная служба Bloomberg сообщает о 80-ти летальных исходах и более 2700 случаях заражения в КНР), что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска (на снижение «спроса на риск» указывают, в том числе, рост цены золота и сокращение доходности по госдолгу США). В состоянии заметной коррекции остается и рынок энергоносителей – фьючерсы на нефть Brent сегодня утром «тестируют» отметку $60 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль на фоне увеличения спроса на «защитные» активы.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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