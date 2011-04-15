Российский рынок ждет новая волна распродаж

В пятницу ведущие фондовые индексы РФ смогли закрыться в небольшом плюсе благодаря некоторому затишью на рынках, где большую часть недели превалировала осторожность на фоне новостей о распространении китайского коронавируса. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС набрали 0,16% и 0,23% соответственно.



Но сегодня отечественный рынок может снова подвергнуться влиянию внешнего негатива, обусловленного сообщениями об ускорении распространения эпидемии – уже более 2700 случаев заражения, из которых 80 с летальным исходом. Для инвесторов это сигнал к спаду деловой активности и потребительского спроса, что особенно болезненно в период, когда мировая экономика только начала подавать более внятные сигналы восстановления. Таким образом, на негативном внешнем фоне распродажи на российском рынке с большой долей вероятности возобновятся уже на старте сессии.



Масла в огонь подливает нефть, которая впервые за три месяца обвалилась под отметку 60 долларов за баррель на том же китайском факторе. Негатива добавляет сильный доллар, а также отчет Baker Hughes, который указал на дальнейшее восстановление буровой активности в США – на прошлой неделе число действующих установок увеличилось еще на 3 единицы, до 676 штук.



Рубль, который был вынужден продолжить отступление в пятницу, также будет сдавать позиции в ходе предстоящей сессии, причем потери могут оказаться внушительными. Доллар закрылся на локальных максимумах в районе 62,10 руб. и, скорее всего, подтвердит прорыв уровня 62 руб., превысив зону 62,30 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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