Китайский коронавирус убил фондовых «быков»

Сегодня российский фондовый рынок, вместе с западными площадками, отправится в глубокую коррекцию. Поводом для нее стало распространение нового коронавируса, эпидемия которого охватила пока лишь Китай, но нет сомнений, что вирус быстро доберется и до других стран.



Уже в пятницу, после нашего закрытия, на этих страхах фондовая Америка резко пошла вниз, и закрылась снижением на 0,9%. За выходные ситуация лишь ухудшилась: число жертв выросла за сутки в 1,5 раза до 80 человек, а число заболевших перевалило за 3700 человек.



Развитие эпидемии угрожает прежде всего спадом экономики Поднебесной из-за снижения деловой активности и роста бюджетных расходов: по сообщениям СМИ, власти Китая уже выделили около $1,63 млрд на борьбу с новым заболеванием.



В результате, сегодня с утра американские фьючерсы теряют еще процент. Так что обвал Индекса Мосбиржи процента на 3 сегодня не вызовет удивления. О покупках на отскок пока задумываться рано, рублевый индикатор рынка в случае ухудшения ситуации способен сходить в район 3000 пунктов.



Под ударом оказались и сырьевые активы: никель теряет 3%, нефть – 2,5%. Поэтому в лидерах снижения сегодня окажутся ГМК «Норильский Никель» и нефтянка во главе с «Роснефтью».



Вряд ли снижение ограничится лишь сегодняшним днем: фондовые рынки сильно перегреты и эпидемия – хороший повод отправиться в глубокую коррекцию. Хотя, если посмотреть здраво, пока ситуация с заболеваниями тревожная, но не критическая: 3,7 тыс заболевших на 1,5 млрд населения Китая – капля в море. Но никто не знает, как дальше будет распространяться эпидемия и как быстро ее удастся остановить. Поэтому инвесторы, которым есть что терять после 30-процентного роста в прошлом году, и начинают закрывать длинные позиции.



Скорее всего, пока обвал затронет лишь высоколиквидные акции, «второй эшелон» пострадает меньше. От сильных распродаж его будет сдерживать намного меньший рост за последний год, отсутствие перекупленности, и высокая дивидендная доходность отдельных эмитентов.



Нефть не удержала отметку 60 долларов за баррель и теперь целью снижения является район 57,7 доллара. Все сессии прошлой недели нефть закрывалась падением, и сейчас выглядит локально перепроданной. Однако, как и в акциях, покупки на отскок будут оправданны лишь при уверенном развороте котировок вверх или в районе 57,7.



Не устоит и рубль перед внешним негативом. Доллар пока стабилен к основным валютам, что указывает на отсутствие панических распродаж. Однако российская валюта не сможет проигнорировать общее снижение аппетита к риску и обвал цен основных экспортных товаров России. Негативом является и завершение налогового периода. Первой целью роста пары доллар-рубль является отметка 62,5, а при ее пробое цель сместиться в район 63,7.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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