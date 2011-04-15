Нефть продолжает падать, рубль под давлением

В пятницу котировки нефти значительно снизились. Причиной стало распространение коронавируса в Китае, и опасения, что это приведет к замедлению его экономики. Торги начались вблизи отметки $61,3 за баррель марки Brent. В ходе утренних торгов цена поднялась до $61,7, но развернулась и отправилась вниз. В течение дня была пробита поддержка на $60,1, затем более важная на $59,6, хотя закрытие торгов произошло чуть выше, вблизи $60,0. Дополнительным фактором давления на цены мог стать отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, который показал рост числа активных нефтяных платформ в США на три единицы за неделю, до 676 штук. В ночь на понедельник торги открылись гэпом вниз, цена пролетела очередной уровень поддержки на $59,1 и торговалась утром вблизи $58,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $58,0-59,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития уровней поддержек на $60,1, $59,6 и $59,1 расширился до $58,0-65,0.



Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу по-разному: европейские преимущественно выросли, а американские снизились. Вслед за европейским подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,16%. Долларовый индекс РТС вырос чуть сильнее, на 0,23%. Среди лидеров роста – «ФСК ЕЭС» (+4,55%) и «Магнит» (+2,53%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,58%. Утром понедельника часть азиатских рынков была закрыта в связи с Китайским новым годом. Японский Nikkei 225 был открыт, и терял более 2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3263 п., на 0,93% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Падение нефтяных котировок и работающих сегодня азиатских рынков задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3115-3175 пунктов, по индексу РТС — 1580-1615 пунктов.



Рубль в пятницу большую часть дня торговался в плюсе, но к концу торгов под давлением падающей нефти снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 62,0700 руб. (+16,5 коп.). Европейская валюта выросла до 68,4800 руб. (+5,75 коп.). Продолжившееся утром падение нефтяных котировок окажет давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 61,4-62,7 руб., для европейской валюты — 67,8-69,2 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»









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