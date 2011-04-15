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27.01.2020

Рынок нефти: обвал набирает обороты

После агрессивного падения во второй половине прошлой недели, Brent начала торги понедельника резким гэпом вниз, впервые с октября утратив психологическую отметку 60 долларов за баррель. Brent отметилась на 3-месячных минимумах в районе 58,50 долларов и пока не подает сигналов о восстановлении.

Рынки накрыла новая волна страхов по поводу распространения китайского коронавируса, который в контексте сырьевого сегмента подогревает опасения спрос на энергоносители. Власти КНР сейчас прилагают масштабные усилия, чтобы остановить рост эпидемии, что в свою очередь может негативно отразиться на темпах роста экономики страны, которая и без того испытывает трудности с восстановлением.

При этом, несмотря на влияние этого фактора, падение котировок выглядит чрезмерным и слишком эмоциональным. Более того, участники рынка, сосредоточившись на теме вируса, полностью игнорируют геополитические риски на Ближнем Востоке, которые могут снова проявиться в любой момент.

Дополнительное давление рынок ощущает на себе со стороны сильного доллара и американской отраслевой статистики, которая продолжает указывать на рост запасов и рекордные уровни добычи на сланцевых месторождениях. В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, будет оставаться в режиме обороны, угрожая новым минимумам после падения под важную отметку 60 долларов за баррель.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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