Рынок усилил коррекцию. Лидерами роста стали акции Фармсинтеза (+35,86%). Скорректировались после роста накануне акции Аэрофлота (-3,59%), внутри дня они были лидерами падения. Пара USD/RUB подскочила до отметки 63,00.



ФСК (-2,95%) не исключает роста тарифов. Повышение тарифов может быть существенным, более 200% за три года. Однако, повышение затронет преимущественно крупных потребителей. Мы полагаем, что рынок уже преимущественно отыграл новость. Кроме того, индексация носит долговременный характер. А рост тарифов не означает сопоставимое увеличение рентабельности, поскольку она и так достаточно высокая и деньги нужны на капзатраты и финрасходы.



В лидерах роста – акции фармкомпаний. На Московской бирже дорожают акции аптечных сетей и производителя фармпрепаратов, схожая динамика на иностранных биржах. Причем, растут акции компаний, не имеющих непосредственного отношения к производству противовирусных средств или хотя бы лекарств от простуды. Для роста достаточно, чтобы акции входили в сектор «фармацевтика» или «биотехнологии». Это говорит о слабом понимании инвесторами бизнеса компаний, акциями которых они торгуют. Превалирует желание «быстрого спекулятивного заработка на новостях». Ажиотаж закончится как только новости про вспышку вируса утихнут. Это спровоцирует и отскок котировок просевших бумаг, лидерами среди которых – акции нефтегазового сектора.



Ожидаем снижение в пределах 0,5%. Мы полагаем, что динамика будет более спокойной, коррекция не усилится. Нефть может отскочить к $60 за баррель. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 62,50-63. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 п.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»















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