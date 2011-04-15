Восстановление нефти дает надежду на восстановление рубля

В понедельник снижение нефтяных цен, начатое на прошлой неделе, продолжилось. Торги начались резким гэпом вниз, с отметки $58,9 за баррель марки Brent. Причиной оставалось распространение коронавируса в Китае и связанные с этим опасения по замедлению китайской экономики и снижению спроса на топливо. К полудню цена пробила очередную область поддержки в районе $58,0 и опустилась до $57,8 – минимального значения с первой половины октября прошлого года. Затем появилось сообщение министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана о том, что ОПЕК+ внимательно следит за ситуацией и при необходимости готово отреагировать. Эти слова прервали падение нефти, цена поднялась до $59,1. Но на этом рост выдохся, к концу дня цена опустилась к $58,2. Утром вторника черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $58,5 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,9-59,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития области поддержки вблизи $58,0 расширился до $57,2-65,0. В ночь со вторника на среду отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 1,6 млн баррелей.



Основные западные фондовые индексы в понедельник существенно снизились из-за опасений разрастания эпидемии коронавируса. На этом фоне существенно снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,94%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 3,62%. Среди лидеров снижения – «АЛРОСА» (-3,86%) и «Сбербанк» (-3,83%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 1,57%. Утром вторника китайские рынки оставались закрытыми. Каникулы для них, связанные с китайским Новым годом, были продлены до конца текущей недели. Другие рынки стран АТР снижались на 0,5-1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3261 п., на 0,65% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Приостановка падения нефтяных котировок и рост S&P500 может привести к началу восстановления российских акций в начале сегодняшних торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3055-3115 пунктов, по индексу РТС — 1525-1555 пунктов. Сегодня «Полюс» опубликует производственные результаты за прошлый год.



Вслед за акциями на фоне падения нефтяных котировок в понедельник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 62,9700 руб. (+90 коп.). Европейская валюта выросла до 69,3825 руб. (+90,25 коп.). Утреннее умеренное восстановление нефтяных котировок дает надежду и на восстановление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,3-63,6 руб., для европейской валюты — 68,7-70,1 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»







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