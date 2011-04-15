Нефть пытается нащупать дно

После вчерашнего обвала к отметке 57,70 долларов за баррель, Brent расположилась над уровнем 58 долларов, пытаясь сформировать локальное дно. Однако учитывая продолжение бегства от рисков, ждать сколько-нибудь внятного восстановления котировок в ближайшее время вряд ли стоит. Сообщения о распространении китайского коронавируса вынуждают инвесторов избавляться от высокодоходных активов, включая нефть.



На волне усилившейся накануне паники экспортеры ОПЕК+ попытались успокоить участников рынка, заверив их в готовности принять дополнительные меры по ограничению добычи, если потребуется. Вербальные интервенции помогли затормозить распродажи, но не внесли заметных коррективов в настрой игроков, которые продолжают опасаться ослабления мирового спроса на энергоносители и замедления роста глобальной экономики на фоне эпидемии.



В краткосрочной перспективе обстановка на рынке черного золота будет оставаться напряженной, а риски новых распродаж – высокими. При этом, судя по угасанию спроса на защитные доллар и иену, Brent может попытаться оттолкнуться от текущих уровней и компенсировать часть потерь, если паника не возобновится с новой силой. Под конец дня API опубликует свежий еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США, и если цифры разочаруют, чувствительный к негативу рынок отреагирует просадкой.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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