Нефть марки Brent продолжает снижаться

По итогам торговой сессии понедельника стоимость одного барреля нефти растеряла 1,1%, закрыв день на уровне $58,20. Участники рынка полагают, что в краткосрочной перспективе динамика Brent останется прежней на фоне сохраняющихся опасений относительно распространения коронавирусной инфекции в мире, а также ее негативного влияния на спрос со стороны Китая. Напомним, что КНР сохраняет за собой статус крупнейшего в мире потребителя промышленного сырья. Город Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, продолжает находится на карантине, установленном в рамках комплекса мер, направленных на сдерживание распространения вируса, которым, по информации властей, заразились более 5000 человек, а по меньшей мере 106 умерли. Также в понедельник было объявлено о первых умерших от вирусной инфекции в Пекине и на острове Хайнань. Пользователи социальных сетей и эксперты в области здравоохранения критикуют местные власти за недостаточную подготовленность к угрозе вируса, который, по мнению ученых, в конце прошлого года начал распространяться с рынка, где продают мясо диких животных. Основываясь на влиянии на спрос, которое оказала атипичная пневмония в 2003 году, в Goldman Sachs на прошлой неделе прогнозировали снижение суточного потребления нефти на 260 тыс. баррелей, включая сокращение спроса на авиационное топливо на 170 тыс. баррелей в день. В этот раз последствия будут более значительными, поскольку прогноз инвестиционного банка не учитывает увеличение среднего класса в Китае, где каждый день отменяется все больше авиарейсов. Учитывая сказанное, коллапс спроса вполне способен обеспечить обвал котировок Brent ниже $55 за баррель.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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