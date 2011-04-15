Российский рынок приходит в себя после агрессивных распродаж

В понедельник российские фондовые индексы понесли масштабные потери, которые оказались максимальными за последние полгода. Индекс МосБиржи и РТС подешевели сразу на 1,94% и 3,62% соответственно, что вписывалось в крайне негативный внешний фон, обусловленный новостями об ускорении распространения китайского вируса.



Сегодня после просадки в Азии, настроения инвесторов начали постепенно улучшаться. Фьючерсы Европы и США расположились на положительной территории, а нефть стабилизировалась над уровнем 58 долларов за баррель. На этом фоне индекс МосБиржи восстанавливается на 0,66%, а РТС набирает более 1%. Однако текущее затишье не означает, что худшее уже позади. Рынки остаются чувствительными к новостям о выявленном в Китае заболевании, и любой негатив с этого фронта способен вернуть на площадки недавнюю панику, так что инвесторы будут действовать осторожно.



Рубль, который вчера подешевел до минимумов середины декабря, открылся гэпом вверх после чрезмерно агрессивной реакции. Доллар отскочил от уровней выше 63 руб. и обосновался в районе 62,70 руб., не демонстрируя желания развивать нисходящую коррекцию. Нашей валюте помогает угасание спроса на защитный доллар в сочетании с остановкой распродаж на рынке нефти. Однако этого недостаточно, чтобы вернуть рубль в русло бычьего хода, и в ближайшее время понижательные риски будут сохраняться.



Котировки Brent расположились в районе 58,50 долларов, демонстрируя пониженную волатильность после недавнего обвала. Угроза возвращения под отметку 58 все еще присутствует, но в краткосрочной перспективе не реализуется, если отношение к риску продолжит улучшаться.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.