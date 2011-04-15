Рынок идет на поправку

Коррекцию сменил небольшой отскок. Лидерами роста остались акции Фармсинтеза (+31,98%). Аутсайдерами стали акции Polymetal (-2,05%). Пара USD/RUB скорректировалась к 62,50 на фоне роста цены на нефть.



Роснефть (+2,01%) может получить предложение участвовать в приватизации PDVSA. Венесуэльская госкомпания сейчас находится в очень плохом состоянии, добыча упала в 5 раз, долг, по некоторым данным, оценивается в десятки миллиардов долларов. Роснефть ранее опровергала свой интерес к участию в компании. Конвертация долга в капитал, на наш взгляд, не является хорошей сделкой в нынешней ситуации. Но не исключаем того, что инвесторы попытаются новость спекулятивно отыграть ростом.



Лукойл (+1,6%) вскоре может представить новую стратегию. Сообщается о планах инвестиций в российские и зарубежные проекты Upstream в размере $100 за 10 лет. Текущий объем капзатрат в добычу составляет около $6 млрд, таким образом, нельзя исключать рост долга для финансирования расходов. Не исключаем, что иностранные акционеры могут прохладно отнестись к этой идее, если увеличение расходов негативно отразится на дивидендах. Но в ближайшей перспективе ожидаем нейтральную реакцию, поскольку новость «обтекаема».



Нервозность, связанная с коронавирусом, стихает. Как и ожидалось, активность СМИ в освещении этой темы снизилась (чего нельзя сказать о самом вирусе), и это привело к росту рынка. Мы полагаем, что нижняя точка коррекции на горизонте 2-х недель не пройдена, но волатильность рынков, вероятнее всего, будет снижаться. Полностью тема вируса будет исчерпана за 1,5-2 недели.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Днем в фокусе аукционы Минфина. Вечером будут отыгрываться итоги заседания ФРС. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 62,50-63. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3130 п.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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