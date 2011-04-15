В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС

Во вторник наметился «отскок» по индексу РТС – первая (возможно, избыточно эмоциональная) реакция на новости относительно распространения коронавируса в Китае исчерпалась, и трейдеры взяли паузу для осмысления оправданности сокращения длинных позиций. В секторе высоколиквидных бумаг обыкновенные акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 2.5%, ММК (MAGN) – на 2.3%, Роснефти (ROSN) – на 2.0%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 24.8%, Диода (DIOD) – на 17.3%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 16.6%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 8.3%.



Фондовые индексы США повысились на 0.7% - 1.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских также наметилось некоторое повышение.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения в рамках «отскока» по индексу РТС. Хорошая отчетность Apple стала поводом к некоторому оживлению на рынке акций США, что способствует снижению волатильности на мировых рынках в целом. Вместе с тем, фактор «уханьского вируса», по всей вероятности, останется сдерживающим для покупателей на рынках акций какое-то время (как сообщается, число инфицированных превысило 6 тыс., зафиксировано 132 летальных исхода). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося снижения по паре доллар-рубль, но сильное движение выглядит маловероятным.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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