Рынок РФ: хрупкая коррекция и попытки ее развития

После агрессивных распродаж российский рынок вернулся к росту на торах во вторник и показал приличное локальное восстановление, что стало возможным благодаря угасанию бегства от рисков на мировых площадках в сочетании с разворотом нефтяных цен. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС прибавили 0,91% и 1,97%.



Пик страхов, связанных с китайским вирусом, на данный момент отступил. Однако это не значит, что теперь рисковые активы смогут вернуться к дружному полноценному росту, поскольку восстановление рынков выглядит хрупким, а понижательные риски сохраняются и могут реализоваться в любой момент, тем более что на площадки продолжают поступать новости о дальнейшем распространении коронавируса – количество зараженных уже превысило 6 тыс. человек и может продолжить расти.



Помимо общего отношения к риску, отечественному рынку помог разворот на рынке нефти, где Brent, оттолкнувшись от важной зоны поддержки 57,70 долларов за баррель, вернулась выше 59 долларов, направляясь в сторону 60 долларов за баррель. Настроения в сырьевом сегменте улучшились на фоне вербальных интервенций ОПЕК в сочетании с сокращением запасов нефти в США по данным API. Экспортеры картеля намекнули, что готовы как продлить сроки ограничения добычи, так и увеличить объемы сокращаемого производства, если коронавирус навредит мировому спросу на энергоносители.



В краткосрочной перспективе российский рынок может попытаться развить восходящий импульс, но перспектива реализации такого сценария будет зависеть от внешнего фона. С утра азиатские площадки торгуются в основном на положительной территории за исключением рынков Гонконга. Учитывая также сохранение бычьего импульса на рынке нефти, отечественные индексы вполне могут открыться ростом. При этом торги, вероятно, будут проходить в осторожном формате на ожиданиях итогов заседания ФРС США.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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