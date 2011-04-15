Рынку нефти помогают ОПЕК и API

Во вторник котировки нефти совершили локальный разворот и пошли в рост на сочетании нескольких факторов, включая угасание бегства от рисков. Оттолкнувшись от уровней под 58 долларов за баррель, Brent превысила отметку 59 долларов и на утренних торгах в среду тестирует зону 59,60 долларов за баррель.



В пользу отскока, помимо перекупленности, сыграли разговоры о возможных мерах поддержки со стороны стран ОПЕК+, которые выразили беспокойство по поводу распространения коронавируса и дали понять, что готовы как продлить сделку, так и увеличить объемы сокращения добычи, что несколько приободрило быков. Кроме того, отчет API указал на сокращение запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 3,3 млн баррелей при прогнозе роста на 1,3 млн.



Немаловажную роль сыграли и технические факторы. Участники рынка сопротивлялись пробою уровня 58 долларов за баррель, что привело к формированию двойного дна, которое в свою очередь послужило хорошим плацдармом для локального разворота. Ближайшая цель Brent теперь проходит на отметке 60 долларов за баррель, для уверенного пробоя которой потребуется более выраженное проявление интереса к риску.



Также немаловажным будет отчет Минэнерго США, который считается более достоверным, нежели данные API. При этом в центре внимания остаются события, связанные с китайским вирусом. Под занавес дня коррективы в динамику Brent могут внести итоги заседания ФРС США.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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