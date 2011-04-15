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30.01.2020

Рубль вновь под давлением.

Сегодня перед открытием российского рынка сложился негативный фон для российской валюты. Давление на рубль окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра отступил в район 59,2 доллара за баррель, снизившись на 0,6%. Также продажам в рубле будет способствовать ослабление валют развивающихся рынков, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%. Дополнительным фактором продолжат оставаться высокие ежедневные объемы покупок валюты по бюджетному правилу.

Учитывая это, в начале сессии ожидаем ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар в начале сессии уйдет выше 62,6 рубля. При этом в течение сессии продажи могут продолжить преобладать, что позволит американской валюте сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 62 – 63 рубля. Поводом к ослаблению рубля может стать очередная волна бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что днем ранее российский рубль потерял к доллару и евро порядка 0,4%. Это позволило американской валюте закончить день выше сопротивления, расположенного на отметке 62,5 рубля. В текущей ситуации следующем препятствием на пути к 63 рублям будет выступать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ


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