Рухнувшая нефть уведет российские акции сильно вниз

Российский рынок акций вчера немного подрос, прибавив по Индексу Мосбиржи полпроцента. Но в отличие от вторника, рост был неравномерным: на 1,28% упал «Газпром», вновь взявший на себя роль самой слабой бумаги из «голубых фишек». В минусе закрылись и «Норникель» с «Лукойлом».



После окончания торгов на нашем фондовом рынке резко вниз пошли американские индексы. Сегодня с утра фьючерсы на них продолжают уверенное падение, снижаясь на 0,6%.



Рынком вновь завладели страхи снижения мировой экономики на фоне продолжающего победное шествие китайского коронавируса. Масла в огонь подлил и глава ФРС Джером Пауэлл, который вчера назвал коронавирус серьезной проблемой с неизвестными пока последствиями. Других сюрпризов ФРС не преподнесла, оставив ставку на неизменном уровне.



Но более пугает нефть, в ходе азиатских торгов сегодня дешевеющая на 2,7%. Котировки ушли под важную поддержку 58,5 доллара за баррель. Снижению способствовал не только общий негативный внешний фон, но и данные по запасам нефти в США – они выросли на 3,5 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост на 0,5 млн.



Если в ближайшие часы нефть не предпримет попыток отскока, то распродажи могут лишь усилиться: среднесрочные инвесторы будут закрывать длинные позиции, а реальные нефтедобытчики вполне могут начать хеджироваться от дальнейшего снижения котировок. Следующей целью падения нефти выступает район 55 доллара за баррель.



Рекомендуем внимательно смотреть за новостями, не исключена еще одна порция вербальных интервенций со стороны чиновников ОПЕК в поддержку нефти.



Естественно, что на таком фоне российский рынок акций откроется вниз. В первый час торгов падение может составить порядка 1%.



Для шортов можно попробовать использовать тот же «Газпром», а также «Роснефть», и очень аккуратно - «Норильский Никель», против которого играет сегодня снижение цен на никель и палладий. Играть в короткую с «Лукойлом» более рискованно из-за программы обратного выкупа: компания может выйти на рынок с покупками в любой момент.



На негативном внешнем фоне и в условиях падения цен на сырьевые активы не устоит рубль, несмотря на то что доллар стабилен к основным валютам. Но сейчас российская валюта больше будет ориентироваться на нефть, доходы от продажи которой прямым или косвенным образом дают как минимум половину бюджета. Сегодня пара доллар-рубль вполне может уйти выше отметки 63.



Напомним, что сейчас нерезидентам принадлежит около трети российских ОФЗ, и если негатив будет нарастать и мы увидим бегство от рисков, то несмотря на весь фундаментальный позитив для российской валюты потери у рубля могут быть очень серьезными.



Впрочем, не исключено, что глобального падения не будет, просто мировые рынки вступили в фазу высокой турбулентности, давая отличную возможность заработать спекулянтам.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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