Рынок РФ: попытки внятного восстановления пока тщетны

Относительно неплохая динамика акций в Европе и США помогла российскому рынку удержаться на плаву в среду, но попытки коррекции все же не получили внятного развития из-за сохраняющихся опасений по поводу последствий китайского вируса, темпы распространения которого остаются высокими, несмотря на принимаемые властями меры. По итогам сессии индекс МосБиржи прибавил 0,5%, а РТС закрылся с понижением на 0,1%. Индекс Мосбиржи получил поддержку на фоне отступления рубля, который подешевел на четверть процента к доллару и евро. Сегодня азиатские площадки просели, что предвещает негативный уклон на открытии отечественного рынка.



В очередной раз против укрепления российского рынка сыграла нефть. Brent не смогла прорваться к отметке 60 долларов за баррель и привлекла продажи на попытках роста, снова обосновавшись немногим выше уровня 58 долларов. Отчет Минэнерго откровенно разочаровал инвесторов на контрасте с данными API. Ведомство сообщило, что на прошлой неделе запасы черного золота в США увеличились на 3,5 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 1,2 млн баррелей. В ближайшее время котировки нефти с большой долей вероятности будут встречать оффера при попытках восстановления.



Заседание Федрезерва не преподнесло рынкам сюрпризов. Пауэлл в своей речи не обошел стороной тему коронавируса, указав на угрозу негативных последствий эпидемии. Спрос на доллар немного ослаб после решения Центробанка, но в целом картина не претерпела существенных изменений – американская валюта продолжает довлеть над основными конкурентами. Сегодня участники рынка сосредоточатся на заседании Банка Англии, которое повлияет на динамику фунта. После пяти дней снижения британская валюта продолжает занимать оборонительную позицию и может вернуться под отметку 1.30, если регулятор не даст быкам повод для покупок.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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