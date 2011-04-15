Российский рынок может получить шанс на коррекцию

На нестабильном внешнем фоне российский рынок показывал неустойчивую динамика в ходе сессии четверга. Нужно отметить, что при любых признаках спада напряженности на зарубежных площадках наш рынок тут же предпринимает попытки отскока, что является хорошим сигналом, который говорит о готовности отечественных активов к возвращению в бычье русло в соответствующих обстоятельствах. Поскольку на вечерних торгах бегство от рисков обострилось, российские индексы завершили сессию с приличными потерями – индекс МосБиржи просел на 0,65%, а РТС подешевел на 1,66%, финишировав на дневных минимумах.



Не способствовала проявлению оптимизма на нашем рынке и ситуация с нефтяными ценами, которые в моменте обновили трехмесячные минимумы в районе 56,70 долларов за баррель. После закрытия российских площадок Brent вернулась выше 58 долларов, но осталась под давлением на сохраняющихся опасениях относительно спроса на энергоносители из-за эпидемии китайского вируса, от которого умерло уже 170 человек.



Вчера состоялось экстренное заседание ВОЗ, на котором организация все-таки признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией, но не стала рекомендовать ввод международных ограничений на поездки и транспортировку товаров, и это принесло некоторое облегчение инвесторам. Также неплохой вышла статистика из Китая, где PMI в сфере услуг превысил ожидания, а промышленный индекс деловой активности совпал с прогнозами. При прочих равных сегодня бегство от рисков может отступить, что в сочетании с отскоком нефти от минимумов сформирует условия для новых попыток коррекции на российском рынке.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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