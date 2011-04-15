Под вечер можно ждать сокращения позиций в акциях и рубле

На негативном внешнем фоне вчера российский рынок акций вновь снизился: Индекс Мосбиржи потерял 0,6%. Однако широкой распродажи не было, в основном снижение наблюдалось в первый и последние два часа торгов. Это говорит о том, что сильно негативных настроений на рынке нет. Это же подтверждает и отсутствие падения «второго эшелона», который последнее время держится намного лучше рынка, а по отдельным бумагам продолжают отыгрываться идеи роста.



После нашего закрытия внешний фон начал резко улучшаться, и Штаты сумели по итогам дня даже выйти в плюс. Сегодня с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в «зеленой» зоне, поэтому ждем открытия нашего рынка ростом в пределах 0,4-0,5 процентов.



Однако рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано, страхи велики и скорее всего в ближайшие дни нас ждут волатильные сессии. В таких условиях очень вероятно, что ближе к закрытию торгов инвесторы начнут сокращать позиции по акциям накануне выходных, если же, конечно, рынки не накроет волна позитива.



Лучше рынка обещает сегодня быть «Норникель» на фоне растущего никеля и палладия. Ждем серьезного отскока и в «Лукойле», который вчера неоправданно упал более чем на 2%. С остальной нефтянкой стоит быть осторожнее из-за слишком продолжающегося падения цен на нефть, которые вчера уходили ниже 57 долларов за баррель.



Нефть выглядит сильно перепроданной, но сегодня подрастает на 0,5%. Поддержку котировкам могут оказать словесные интервенции со стороны крупных производителей. Так, уже прошли слухи, что Саудовская Аравия хочет созвать саммит ОПЕК+ не в марте, а в феврале. Вполне возможно, что при нарастании рисков обвала нефти ниже 50 долларов за баррель эта инициатива будет поддержана.



Поэтому сегодня у нефти есть хороший шанс на отскок, но если она не сумеет уверенно закрепиться выше 58,5 долларов, то давление на котировки будет нарастать прежде всего из-за хеджирования со стороны нефтедобытчиков.



Рубль в паре с долларом потерял вчера более процента и закрылся выше отметки 63. Как и в акциях, ждем с утра роста рубля, в том числе из-за фиксации прибыли рублевыми «медведями». Первой целью его является район 62,5 руб за доллар. Однако сокращение позиций в рубле ближе к вечеру выглядело бы логичным.



В целом ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться неопределенной. Рынок полностью перешел во власть спекулянтов, у которых на фоне высокой волатильности появились отличные возможности для заработка.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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