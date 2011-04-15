Нефть на новых 3-месячных минимумах

Нефть продолжила развивать падение на торгах в четверг. В моменте у игроков не выдержали нервы – Brent резко обвалилась к новым трехмесячным минимумам в районе 56,70 долларов за баррель, откуда впоследствии откатилась в район 58 долларов. Снижаясь практически с начала января, котировки завершают месяц с худшими результатами с мая прошлого года.



Тема коронавируса продолжает будоражить инвесторов. По итогам экстренного заседания ВОЗ признала новый вирус, от которого умерло уже 170 человек, чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом организация не увидела необходимости введения международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Поскольку Китай является главным источником спроса на энергоносители, сигналы о росте угрозы со стороны эпидемии закономерно толкают нефтяные котировки вниз.



От свободного падения цены удерживают появившиеся разговоры на тему переноса ежеквартального заседания ОПЕК+ с марта на февраль. Пока эта тема муссируется на уровне слухов и не оказывает существенной поддержки рынку, тем более что есть сомнения в готовности всех членов группы пойти на экстренные меры. Однако если в ближайшее время обсуждение этого вопроса получит развитие, данный фактор может несколько приободрить трейдеров.



В краткосрочной перспективе Brent, скорее всего, будет оставаться под давлением, тем более что недавно котировки обновили минимумы и продолжают отдаляться от психологической отметки 60 долларов за баррель. Но если сегодня бегство от рисков утихнет, фьючерсы могут позволить себе отыграть часть потерь в условиях перепроданности.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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