Инвесторы настроены на позитив

Фондовые индексы США завершили торги 1 июля преимущественно в плюсе. Оптимизма участникам рынка придали новости о появлении новой вакцины от COVID-19. Nasdaq Composite в очередной раз обновил максимум. В то же время Dow30 потерял 0,3% из-за негативной динамики акций Boeing и Exxon. S&P500 по итогам дня прибавил 0,5%, достигнув 3116 пунктов. Вышедшие данные по рынку труда и производству, а также опубликованные протоколы ФРС способствовали позитивной динамике, хотя почти дюжина штатов приостановили или отменили реализацию планов по снятию ограничений на работу бизнеса.



Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют позитивную динамику, несмотря на продолжающуюся пандемию. В США ежедневная заболеваемость обновила максимум, превысив 50 тыс. Власти Калифорнии закрывают бары и рестораны, последовав примеру других штатов. Ускорился и темп роста заражений по миру в целом. В то же время прогресс в разработке вакцины компенсирует негатив. Положительные результаты клинических испытаний вакцины от Pfizer Inc. и германской BioNtech SE, а также успехи совместного проекта Оксфордского университета и AstaZeneca поддерживают оптимизм инвесторов.



В фокусе внимания также отношения Китая и США. После принятия Пекином законопроекта о нацбезопасности Гонконга полиция задержала более 300 участников протестов. Сенатор Рубио готовит законопроект о санкциях в отношении КНР, которые предполагают ограничение присутствия китайских компаний на рынках капитала США.



Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе. Японский Nikkei набирает 0,1%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 прибавляет более 2%. Биржи Европы растут в пределах 2%.



Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, ослаб. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,68%. Августовский фьючерс на Brent торгуется выше $42 за баррель. Золото после достижения почти восьмилетнего максимума корректируется к $1770 за унцию. Аппетит к риску сегодня присутствует. Инвесторы готовятся к длинным выходным и празднованию Дня независимости США. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов останется выше 3100 пунктов.



В центре внимания сегодня релиз июньского отчета по рынку труда. Ожидается рост найма и снижение безработицы благодаря снятию ограничений во многих штатах. Тем не менее рынок труда остается под влиянием спровоцированного эпидемией коронавируса экономического шока. Развитие второй волны этой эпидемии грозит отложить восстановление экономики и рынка труда.



Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 14 из 100. Показатель все меньше отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Техническая картина S&P500 улучшилась за последние два дня, но неопределенность в отношении перспектив сохраняется. Индекс отскочил выше значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов. Тем не менее показатели момента все еще вызывают тревогу. Индикатор RSI колеблется у нейтральной отметки 50, индикатор MACD в минусе. Пока индексу S&P500 удается удержаться выше 3000 пунктов, но в случае пробоя вниз следующими вероятными уровнями поддержки станут отметки 2940 и 2800 пунктов.





Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»



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