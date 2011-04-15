Рубль устремился вверх на фоне резкого улучшения внешней обстановки

Вчера нефтяные цены совершали резкие разнонаправленные движения, отыграв к закрытию часть внутридневного провала. Сегодня котировки продолжили повышаться, ускорив рост незадолго до нашего открытия. К текущему моменту произошел откат, сейчас Brent прибавляет 0,7% около отметки $42,4.



Значительное снижение запасов нефти во вчерашних отраслевых отчетах оказало непродолжительную поддержку нефти. Тем более, что суммарные запасы нефтепродуктов неожиданно выросли, а добыча осталась неизменной на относительно высоком уровне. Однако новости о возможном скором создании эффективной вакцины против коронавируса способствовали росту нефтяных цен.



В среду американская валюта развернулась вниз, испытав резкое снижение. Сегодня в начале дня нисходящая динамика возобновилась, ускорившись после нашего открытия. В результате индекс доллара (DXY) обновил недельный минимум, но к текущему моменту отыграл часть потерь. Сейчас DXY теряет 0,15% вблизи уровня 97 п.



Давление на доллар оказали вышедшие вчера более слабые, чем ожидалось, данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе США. Кроме того, повышенный спрос на рисковые активы способствует снижению защитных инструментов, одним из которых является американская валюта.



Сегодня повлиять на динамику всех площадок способна статистика по рынку труда США, публикуемая в 15:30 МСК. Если показатели в основном будут лучше прогноза, это окажет поддержку доллару.



Европейская валюта во второй половине предыдущей сессии совершила рывок вверх. Сегодня восходящее движение получило развитие, пара EUR/USD переписала недельную вершину, после чего скорректировалась, прибавляя сейчас 0,25% около значения 1,128.



Пара USD/RUB сегодня резко снизилась, откатившись от установленной во вторник месячной вершины 71,34. Теперь данная отметка является промежуточным сопротивлением. До закрытия часовой свечки под уровнем 70 руб. более вероятно возобновление роста и попытка пробоя ближайшего технического препятствия.





Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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