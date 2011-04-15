Индекс Мосбиржи уверенно восстанавливается

Глобальные площадки сегодня разогреты позитивной статистикой по рынку труда в Европе и США. Пандемия снова ушла на второй план в связи с сообщениями об успешных разработках вакцин сразу несколькими компаниями. Азиатские биржи закрылись в плюсе до 3%, выйдя на максимумы за последние четыре месяца, индексы в ЕС также прибавляют до 3%, Америка завершает торговую неделю (в ближайшую пятницу в США выходной) на максимумах последних 4 месяцев.



Нефть со среды держится на локальных пиках. Сегодня баррель марки Brent преодолел планку $42,9 и впоследствии закрепился выше $42,5. Это следствие сильного падения запасов сырья в США (Минэнерго дает -7,2 млн баррелей за неделю против ожидавшихся -0,7 млн), а также результат ожидания роста автомобильного трафика в связи с Днем независимости и длинными выходным в Америке. При поддержке дополнительных драйверов нефть может сегодня раскачаться до $43,5. Но в пятницу, вероятно, последует небольшая коррекция не ниже $41,5.



Российский РТС сегодня днем взлетел на 3%, отыгрывая весь внешний позитив, накопившийся со среды, когда отечественный рынок не торговался на фоне роста индексов за рубежом. Сегодня ралли на иностранных площадках продолжилось, и подъем в России стартовал с удвоенной силой. РТС держится чуть ниже 1250 пунктов. К концу дня в отсутствие новых импульсов рынок может закрепиться в диапазоне 1240-1250 пунктов.



Индекс Мосбиржи также уверенно восстанавливается после падений вторника. Диапазон колебаний сегодня составляет 2760-2790 пунктов. Потенциал подъема, на наш взгляд, сегодня исчерпан. Для прорыва выше 2800 на рынках динамики пока не хватает.



Наибольший рост сегодня показывают: префы Россетей +6,2%), акции Русгидро (+3,8%), Магнита (+4,3%), Сбербанка (+3%), Распадской (+3,2%), ИнтерРАО (+2,9%), Мосбиржи (+2,3%). Последняя из перечисленных бумаг находится в устойчивом боковом тренде с середины мая. Данное положение в средней перспективе не выглядит устойчивым, акция может повторить поход на весенние максимумы. Потенциал роста акции Мосбиржи до конца этого года мы оцениваем в 12%.



В числе аутсайдеров сегодня: Полиметалл (-1,8%), Мосэнерго (-1,5%), Аптеки 36,6 (-1,1%), TCS (-0,9%), Акрон (-0,6%), Полюс (-0,5%). Рост Полиметалла затормозился в связи с остановкой цен на золото. Унция драгметалла отступила от нового пика ($1808), достигнутого накануне. Общий позитивный фон пока не способствуют спросу на защитные металлы. Растущий в золоте тренд, на наш взгляд, может усилиться уже на следующей неделе.



Рубль стал бенефициаром сегодняшнего глобального ралли. Доллар откатился к 70,2 за единицу, хотя еще в начале недели стоил 71,3. Евро упал к отметке 79,1, отступив от локальной высоты 80,15. По нашей оценке, позитив для рубля будет скоротечным. Тенденция на укрепление может смениться падением российской валюты уже на следующей сессии. Ближайшие цели по доллару – диапазон 70,5-71, по евро – 79,5-80.





Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»



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