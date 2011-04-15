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02.07.2020

Российский рынок будет отыгрывать улучшение внешнего фона

Пока российский рынок отдыхал в первый день июля, на мировых фондовых площадках наблюдалась неровная, но преимущественно позитивная динамика. После некоторых колебаний, европейские площадки закрылись с небольшим повышением, чему во многом способствовали обнадеживающие экономические данные из еврозоны и США. Также инвесторы с энтузиазмом восприняли новость об одобрении клинических испытаний четырех новых вакцин в Штатах.

Тем временем нефть не смогла показать уверенный рост в среду и подтвердить пробой уровня 42 доллара за баррель. Тем не менее котировки в целом удерживаются на плаву, и это уже неплохо, особенно учитывая недавние новости от саудитов. Эр-Рияд предупредил, что снизит цены на нефть, если его коллеги по ОПЕК+, не выполнившие свои обязательства по сделке в полной мере, не исправят ситуацию в этом месяце. В ближайшей перспективе, если рисковые активы продолжать получать подпитку от статистики и позитивных новостей на тему вакцины, Brent может не только сохранить текущие позиции, но и возобновить рост.

Учитывая некоторое улучшение внешнего фона, после снижения во вторник, сегодня российский рынок может начать торги на положительной территории и развить восстановление, если в течение дня обойдется без значимых потрясений.

Что касается рубля, вчера доллар слегка скорректировался от максимумов в районе 71 руб. и расположился на уровне 70,50 руб. Для продолжения восстановления рубля потребуется поддержка нефтяного фактора в сочетании с ослаблением американской валюты на рынке форекс.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"


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