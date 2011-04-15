Несмотря на локальное восстановление, котировки нефти в любой момент могут перейти к снижению на фоне общего ухудшения рыночных настроений из-за обострения эпидемиологической обстановки в мире, представляющей угрозу для мирового потребления углеводородов.



Кроме того, участники рынка продолжают переваривать последние комментарии российского министра энергетики Александра Новака, заявившего о том, что он надеется, что мировой рынок нефти достигнет баланса или дефицита в июле.

Трейдеры высмотрели в этом намек на неготовность России продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи после июля.



В центре внимания трейдеров также оказались отношения между США и Китаем. Сенат США единогласно одобрил законопроект по наказанию банков за проведение операций с китайскими официальными лицами, которые поддерживают новый закон о национальной безопасности для Гонконга. Подобное решение увеличивает вероятность дальнейших трений между Вашингтоном и Пекином, которые являются крупнейшими мировыми экономиками. Учитывая сказанное, фундаментальный фон явно располагает к развитию коррекции на рынке углеводородов.



Поддержку ценам оказал отчет по состоянию американского рынка труда. Так, согласно опубликованным данным, рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в июне составил 4.8 млн, что на 1.8 млн выше ожиданий аналитиков, и второй рекордный рост подряд.



В среду на стороне покупателей также был отчет по запасам нефти в США, сообщивший об их снижении на 7.2 млн баррелей. Опрошенные WSJ трейдеры и аналитики ожидали снижения на 100 тыс. баррелей. Тем не менее, запасы по-прежнему остаются на исторических максимумах, а большинство экспертов сомневаются, что спрос сможет восстановиться до уровней, наблюдавшихся до пандемии.



Прежде всего, данные опасения касаются таких штатов как Техас, Флорида и Калифорния, где по-прежнему фиксируются рекордные показатели по числу дневных заражений коронавирусной инфекцией. По словам аналитиков Goldman Sachs, спрос на нефть вернется к прежним уровням не раньше 2022 года.





Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев





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