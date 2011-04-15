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03.07.2020

Нефть может продолжить подъем

Нефть неплохо подросла на торгах в четверг наряду с рисковыми активами в целом, получив поддержку со стороны дальнейших признаков восстановления мировой экономики после кризиса пандемии. С другой стороны, дальнейший рост числа зараженных вирусом в отдельнх штатах Америки и ряде других стран продолжает ограничивать бычий потенциал нефти и высокодоходных активов в целом.

Локальным фактором в пользу покупок фьючерсов послужила свежая статистика из США. В прошлом месяце в несельскохозяйственном секторе страны было создано почти 5 млн рабочих мест против прогноза в 3 млн. Более того, уровень безработицы снизился до 11,1% с 13,3%. Так, очередные данные указали на то, что процесс восстановления экономики протекает быстрее, чем предполагалось, а значит, и потребление энергоносителей должно становиться все активнее, что напрямую влияет на настроения в сырьевом сегменте. К слову, сегодняшний отчет показал, что деловая активность в сфере услуг Китая вырос в июне до максимального за 10 лет уровня, добавив оптимизма на рынке.

С технической точки зрения Brent, которая вчера флиртовала с отметкой 43 доллара, расположилась немногим ниже этой отметки, но продолжает целиться на максимумы за ее пределами. С начала сегодняшней сессии фьючерсы торгуются практически без изменений, но имеют все шансы а возобновление бычьего хода, по крайней мере, в ближайшей перспективе с оглядкой на общий позитив инвесторов на мировых фондловых площадках.


Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями



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