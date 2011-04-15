Рубль возлагает надежды на нефть

Российский фондовый рынок открылся скромным ростом в пятницу. На зарубежных площадках превалирует оптимизм – после позитивного закрытия Уолл-стрит, сегодня азиатские площадки обосновались в зеленой зоне. Однако в Европе после небольшого подъема на старте сессии наблюдается разнонаправленная, но также малоактивная динамика, которая, вероятно, будет сохраняться до конца дня в связи с празднованием Дня независимости в США. За первый час торгов индекс МосБиржи прибавил около 0,2%, а РТС недавно вышел на отрицательную территорию и может ускорить снижение, если рубль перейдет в оборону.



Последние два дня доллар корректировался от максимумов над уровнем 71 руб., получив вчера поддержку на психологической отметке 70 руб. Однако сегодня наблюдаются некоторые признаки возобновления роста пары, которая тестирует зону 70,40 руб. Если нефть не найдет повода для повторного тестирования уровня 43 доллара в течение дня, не исключено, что до конца сессии американская валюта превысит область 70,50 руб. Согласно официальным данным, в прошлом месяце индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 35,9 до 47,8, что несколько ограничило локальное давление на рубль.



Тем временем на рынке форекс основные валютные пары торгуются без значимых изменений, засев в тесных диапазонах в последний день торговой недели. Показатели PMI в сфере услуг стран еврозоны превысили прогнозы, но это не помогло единой валюте, которая после отскока от уровня 1.13 находится под давлением и рискует снова нарушить целостность отметки 1.12. Доллар/иена после неудачной попытки тестирования уровня 108.00 ранее на этой неделе, цепляется ха поддержку в виде 20-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 107.30





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"







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