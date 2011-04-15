Российская валюта в ходе торговой сессии пятницы демонстрирует вялую динамику против доллара США. К 11:00 МСК пара USDRUB с открытия дня снизилась на 0,06% до 70,53. Несмотря на небольшие потери доллара, американская валюта сохраняет потенциал для роста. Поддержку доллару продолжит оказывать статистика по состоянию американского рынка труда.



Так, согласно опубликованным данным, рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в июне составил 4,8 млн., что на 1,8 млн. выше ожиданий аналитиков, и второй рекордный рост подряд. Еще один сильный отчет стал очередным доказательством того, что американская экономика остается на пути экономического оздоровления. Доллар будет расти также благодаря своим защитным свойствам, особенно на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире, а также роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Накануне сенат США единогласно одобрил законопроект по санкциям в отношении банков за проведение операций с китайскими официальными лицами, которые поддерживают новый закон о национальной безопасности для Гонконга. Подобное решение увеличивает вероятность дальнейших трений между Вашингтоном и Пекином, которые являются крупнейшими мировыми экономиками.



Фактором роста пары USDRUB также остаются ожидания коррекции на рынке нефти. В частности, участники рынка продолжают переваривать последние комментарии российского министра энергетики Александра Новака, заявившего о том, что он надеется, что мировой рынок нефти достигнет баланса или дефицита в июле. Трейдеры высмотрели в этом намек на неготовность России продлевать свое участие в соглашении по сокращению добычи после июля. Учитывая сказанное, рост пары USDRUB вполне может продолжиться с целью выше 72,50.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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