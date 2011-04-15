нефтяные котировки получили поддержку благодаря позитивному пересмотру прогнозов по спросу от МЭА

В пятницу нефтяные котировки получили поддержку благодаря позитивному пересмотру прогнозов по спросу от Международного энергетического агентства (МЭА).



Очередной ежемесячный обзор мирового рынка нефти от МЭА предполагает падение спроса в 2020 г. на 7,9 млн б/с против 8,1 млн б/с ожидавшихся ранее. По итогам мая агентство уже отмечает существенное восстановление в Индии и Китае, которые входят в число крупнейших потребителей мира. Более высокие темпы восстановления спроса позволяют рассчитывать на более высокие цены. В то же время агентство указывает на риски для такого сценария из-за продолжающегося роста числа заболеваний COVID-19.



Распространение пандемии остается ключевым негативным факторов для нефтяных цен, сдерживающим подъем котировок выше $43,5­–$44 за баррель Brent. Отметив эту зону в качестве сопротивления в начале июня котировки постепенно подходят все ближе к данному рубежу. Однако все попытки пробоя до сих пор заканчивались откатом. Краткосрочно сохраняется вероятность прокола обозначенных уровней с перекрытием гэпа на $45, однако устойчиво закрепиться на новых позициях без соответствующих фундаментальных предпосылок будет непросто.



На этой неделе ожидается очередное заседание комитета ОПЕК+, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и квоты по сокращению добычи после июля. Наиболее вероятным сценарием выглядит увеличение производства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В таком случае действующее сокращение около 9,7 млн б/с может быть смягчено до 7,7 млн б/с. Этот сценарий может быть заложен в котировки участниками рынка, поэтому отклонение от него может стимулировать рост волатильности.



В то же время нефтегазовая отрасль США продолжает стагнировать. Буровая активность в стране продолжает снижаться, о чем говорят еженедельные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes. Число активных буровых установок на прошлой неделе снизилось на 5 шт. из которых 4 шт. относятся к нефтяным и 1 шт. — к газовым. При этом опрошенные Reuters аналитики указывают на вероятность перелома такой тенденции, если цены на американскую нефть WTI продолжат рост.



C утра фьючерсы на Brent снижаются на 0,6% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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