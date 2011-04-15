Котировки нефти продолжают расти несмотря на общий фундаментальный фон, больше располагающий к продажам.



Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете по рынку нефти, опубликованном в пятницу, сообщило, что мировые поставки нефти в июне сократились на 2,4 млн. баррелей в сутки до 9-летнего минимума в 86,9 млн. баррелей в день.



В то же время, по мнению экспертов МЭА, спрос на нефть в 2020 году составит 92,1 млн. баррелей в сутки, что на 400 тыс. баррелей больше, чем в прогнозе прошлого месяца. Фактором потенциального снижения цен на нефть может выступить возобновление работы на ливийских месторождении Messla и перерабатывающем предприятии Sarir, которые не работали с января из-за гражданской войны.



Возобновление экспорта Ливии может потенциально добавить к мировому предложению 900 тыс. баррелей в день. Помимо этого, на стороне продавцов ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. В США в пятницу было более 63 тыс. новых случаев коронавируса, что стало новым дневным максимумом.



Следующим важным событием для рынка нефти будет очередное заседание ОПЕК+, которое состоится на этой неделе. Участники энергетического пакта проведут телеконференцию в среду 15 июля. Ожидается, что на встрече может быть принято решение о снижении объемов обязательного сокращения добычи. В частности, Саудовская Аравия и Россия поддерживают идею повышения уровня добычи с августа на 2 млн. баррелей в день. Если решение будет согласовано, нефть рискует оказаться под давлением.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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