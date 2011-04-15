Рынок нефти равняется на ОПЕК+

Последний торговый день минувшей недели выдался довольно волатильным для рынка нефти. По итогу сессии Brent закрепилась немногим выше уровня 43 доллара за баррель, хотя в моменте опускалась к минимумам в районе 41,30 долларов. В понедельник котировки торгуются с небольшим восходящим уклоном, расположившись вблизи 43 долларов.



Долю неопределенности на рынок привнесли спекуляции на тему того, что Саудовская Аравия предложила своим коллегам по ОПЕК+ нарастить добычу в августе. Участники рынка и раньше допускали такой вариант развития событий, ссылаясь на восстановление цен от многолетних минимумов, однако подобное решение может нарушить и без того хрупкое равновесие в сырьевом сегменте, который по-прежнему довольно эмоционально реагирует на негатив со стороны кризиса коронавируса и сопряженных с ним рисков.



В среду, 15 июля, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором участники примут решение об объемах производства в следующем месяце. С одной стороны цены действительно восстановились вдвое от минимумов, зафиксированных в результате весеннего обвала. С другой – эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему оставляет желать лучшего, а экономика хоть и восстанавливается, но все еще находится под влиянием рисков со стороны пандемии и ее последствий. Другими словами, шанс на продление сокращений текущими объемами есть, но он невысокий.



Так, предстоящая неделя обещает быть непростой и волатильной для рынка черного золота, и основной тон задаст ОПЕК+. В случае ужесточения условий соглашения Brent будет ждать снижение, с большой долей вероятности под отметку 40 долларов за баррель.







Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями



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