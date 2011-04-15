На рынках господствует неопределенность

Российский фондовый рынок начал торги понедельника с небольшого подъема, но вскоре растерял энтузиазм и вышел на отрицательную территорию, несмотря на позитивный внешний фон, где после роста азиатских площадок Европа начала неделю в плюсе, а американские фьючерсы расположились на положительной территории.



Отчасти российские инвестор соблюдают осторожность ввиду отсутствия внятных позитивных сигналов со стороны рынка нефти, а также в ожидании выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Так, после неудачных попыток подъема, через час после начала сессии индекс МосБиржи и РТС несут потери, пока не превышающие четверть процента.



Нефть открылась небольшим гэпом вниз и пребывает под умеренным давлением под отметкой 43 доллара за баррель, которая снова выступает в роли сопротивления. Нерешительность участников рынка вполне объяснима – на этой неделе страны ОПЕК+ примут решение о параметрах сделки на август, и у многих присутствуют опасения, что, сославшись на восстановление цен и экономики, производители могут пойти на увеличение объемов производства. Опасаясь такого сценария, трейдеры не решаются на покупки, несмотря на преимущественно позитивное отношение к риску в начале новой недели.



Тем временем пара доллар/рубль открылась с медвежьим гэпом, но к настоящему моменту уже заполнила разрыв – котировки вернулись к уровням пятничного закрытия в области 70,70 руб. на признаках оживления спроса на американскую валюту, что в свою очередь может предвещать угасание спроса на высокодоходные активы. В перспективе предстоящей недели, которая будет богатой на экономические отчеты и события, рубль может сдать позиции, особенно если рынок нефти будет разочарован решением стран ОПЕК+.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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