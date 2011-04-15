Первую половину дня акции и рубль будут в «красной» зоне

Российский рынок акций вчера выглядел неплохо: практически все ликвидные бумаги на позитивном внешнем фоне подросли. Отличился даже «Газпром», снизившийся всего на 5,9% на дивидендном гэпе, при том, что дивидендная доходность составила 7,8%.

Однако откупать акции газовой монополии в расчете на быстрое закрытие гэпа мы бы не рекомендовали. Штаты анонсировали новые санкции в отношении «Северного потока 2» и «Турецкого потока».



Да, Германия готовит ответные меры, начнется небольшая торговая война. Но есть вероятность, что достройка проекта будет парализована еще на какое-то время. Но проблема не столько в «потоках» «Газпрома», сколько в низком спросе и ценах на его продукцию.



Перспективы роста у «Газпрома» появятся только при существенном улучшении внешнего фона, а его мы пока не видим. После вчерашнего роста американских индексов на 0,9%, фьючерсы на них с утра снижаются на полпроцента.



Так что откроемся мы сегодня примерно таким же снижением.

В минусе и нефть, которая вчера забралась в зону сильного сопротивления 43,5 долларов за баррель. Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти в августе на 2 млн баррелей в сутки, как это предусмотрено сделкой. Однако было получено заверение Ирана, что он снизит производство для компенсации излишне добытой нефти в мае. Таким образом, реальная добыча в следующем месяце возрастет примерно на 1,5 млн баррелей.

Но все это было ожидаемым. Неожиданностью стало резкое падение запасов нефти в США на 7,5 млн при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей. Судя по всему, американцы начали сезон отпусков и увеличили потребление бензина. Но и это вполне логично – так происходит каждый год.



Поэтому мы не ждем принципиального изменения цен на нефть: скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне 40-44 доллара за баррель.

Если нефть продолжит откатываться от сопротивления, то это окажет негативное влияние на большинство российских акций. Однако шорты открывать мы бы не рекомендовали. Ситуация на рынках меняется очень быстро, не исключено, что Америка может начать новую, не очень сильную волну роста на относительно позитивных квартальных данных крупнейших эмитентов.



После снятия технической перекупленности никак не может продолжить рост золото, которое колеблется в районе 1800 долларов за унцию. Считаем, что уход котировок «желтого металла» выше 1900 долларов – дело лишь времени, поэтому акции «Полюса», «Полиметалла» и «Петропавловска» рекомендуем подбирать на просадках.



Последние дни чувствуется ослабление восходящего импульса в Индексе NASDAQ. Быть может, пришла пора частично зафиксировать прибыль по «Яндексу» с целью откупить его акции подешевле.

Рубль с начала недели болтается около отметки 71 руб за доллар. Сегодня на ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль попробует подрасти. Но для ухода пары в район 73 нужен более сильный драйвер, которого пока не наблюдается.





Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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