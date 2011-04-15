Нефть апатично реагирует на ОПЕК

Нефть подорожала на торгах в среду, отметив в моменте максимумы 23 июня на подходе к отметке 44 доллара за баррель, который снова спугнула покупателей. К концу дня Brent слегка откатилась, а на утренних торгах в четверг торгуется с небольшим снижением, осциллируя в районе 43,50 долларов.



Участники рынка сдержанно отреагировали на решение стран ОПЕК+, которые ожидаемо договорились увеличить добычу, ослабив квоты, которые действовали на протяжении последних трех месяцев. Позитивным моментом в вердикте экспортеров стал тот факт, что вместо обозначенных в соглашении 7,7 млн баррелей в день снижение составит 8,2 млн баррелей, тогда как на сегодняшний день картель и его союзники ограничивают производство на 9,7 млн баррелей в день.



Тем временем официальный отчет Минэнерго США подтвердил, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 7,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,1 млн баррелей. Падение запасов воспринимается участниками рынка как признак оживления потребления энергоносителей.



В целом нефтяные цены остаются достаточно стабильными, и текущий период затишья может предвещать важный прорыв в том или ином направлении. Для быков главная цель сейчас проходит на отметке 44 доллара за баррель. Также для продолжения роста важно, чтобы уровень 43 доллара сохранил статус поддержки.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями









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