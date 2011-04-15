Рубль находится под давлением на фоне ослабленного аппетита к рисковым активам

Российская валюта в утренние часы находится под давлением на фоне ослабленного аппетита к рисковым активам и торгуется выше 71 в паре с долларом и 81 в паре с евро.



Большинство валют развивающихся стран слабеют в паре с долларом США после публикации данных о снижении объема розничных продаж в Китае по итогам июня на 1.8% вопреки ожиданиям его роста. При этом ситуация на нефтяном рынке, где котировки на Brent остаются вблизи 43 долл./бар., не оказывает дополнительного давления на российскую валюту.



В соответствие с нашими ожиданиями вчерашнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в августе не оказало существенного давления на нефтяные котировки. При этом стоит отметить, что фактическое увеличение добычи составит не 2 mbd, а около 1.2 mbd, что связано с ограничением добычи в странах, которые не смогли выполнить сделку ОПЕК+ в полном объеме. Тем не менее, ключевым фактором для краткосрочной динамики как рубля, так и самих цен на нефть, остается глобальный аппетит к рисковым активам.



Сегодня аппетит к риску в вечерние часы могут ограничить данные по розничным продажам в США, если они укажут на замедление темпов восстановления внутреннего спроса в Штатах в условиях распространения коронавируса. Дополнительным фактором давления на все валюты развивающихся стран могут остаться многочисленные негативные сообщения КНР и США в отношение обеих стран. Как следствие, риски по рублю сегодня смещены в сторону ослабления.





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