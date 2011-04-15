Рисковые активы снова под ударом

В соответствии с ухудшением внешнего фона, российский фондовый рынок начал торги четверга на отрицательной территории.



Дальнейший рост числа зараженных коронавирусом в мире в сочетании с ростом напряженности между США и Китаем перевесили оптимизм от восстановления экономики КНР, которая во втором квартале выросла на 3,2% после сокращения на 6,8% в первом квартале. По последним данным, на сей раз Вашингтон увидел угрозу для национальной безопасности в таких китайских приложениях, как TikTok и WeChat, анонсировав меры в отношении ряда компаний Поднебесной. Власти Китая в ответ напомнили о своей готовности предпринять ответные шаги.



С начала сегодняшней сессии индекс МоБиржи и РТС подешевели на 0,13% и 0,46% соответственно, сократив первоначальные потери. От более глубокой просадки отечественный рынок воздерживается за счет стабильных цен на нефть, которые спокойно отреагировали на ослабление ограничений добычи до 8,2 млн баррелей в день вместо прописанных в договоре 7,7 млн баррелей. Вчерашнему укреплению Brent способствовал отчет Минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти на 7,5 млн баррелей. При этом важным препятствием на пути вверх остается уровень 44 доллара за баррель, и пока эта отметка выступает в роли сопротивления, краткосрочная динамика Brent остается нейтральной.



Рубль открылся медвежьим гэпом, реагируя на ухудшение отношения к риску. Пара доллар/рубль в моменте коснулась области 71,20 руб., после чего расположилась у отметки 71 руб. Судя по всему, в ближайшей перспективе котировки продолжат осциллировать вокруг этого уровня, но понижательные риски для российской валюты все же превалируют.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"







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