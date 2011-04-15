Российский фондовый рынок: консолидация на фоне снижения торговых оборотов

Российские фондовые индексы демонстрируют небольшое снижение. К 13-00 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет 0,1%, долларовый Индекс РТС падает на 0,5%. Торговая активность сегодня существенно снизилась.



Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции ПАО Детский Мир, котировки которых прибавляют почти 1,5%. Компания опубликовала операционную отчетность за 2 кв., которая показала рост консолидированной выручки группы на2,9% в годовом выражении – до 28,8 млрд. руб. При этом выручка онлайн-сегмента выросла в 3,2 раза. Акции Полюса растут в цене на 1,4%. Накануне совет директоров определился с рекомендациями по дивидендам по итогам 2019г., которые могут составить 244,75 руб. на акцию, что составляет около 1,8% от текущих цен. Также Полюс опубликовал производственную отчетность за 2 кв., которая показала рост общего производства золота на 16% в квартальном выражении.



Котировки акций Магнита прибавляют 1,0%. Расписки TCS растут в цене на 0,8%. Котировки обыкновенных акций Ростелекома прибавляют 0,6%.



Акции АЛРОСА подрастают в пределах 0,1%. Компания опубликовала производственную отчетность за 2 кв., которая показала снижение добычи алмазов на 29% в квартальном выражении и на 42% в годовом. В лидерах по темпам падения можно отметить обыкновенные акции Сургутнефтегаза, цены которых снижаются на 1,5%. Котировки акций Аэрофлота проседают на 1,0%. Акции Yandex теряют в цене 1,0%. Котировки акций Юнипро и АФК Система падают на 0,9%. Расписки X5 Retail Group теряют в цене 0,5% на фоне публикации отчетности о росте чистой розничной выручки во 2 кв. на 13,2% в годовом выражении.



Основные мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе на 0,6-0,9%. Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня торгуется в минусе примерно на 0,8%. Статистика по распространению коронавируса в мире остается негативной. По последним данным ВОЗ за 14 июля дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 185,8 тыс. человек. Общее количество превысило 13,1 млн. Против 196,8 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4176 против 3634 в понедельник. Количество новых заражений в Италии упало до 0,1 тыс. против 0,2 тыс. накануне. В Великобритании количество зараженных выросло до 1,2 тыс. против 0,5 тыс. в понедельник, а умерших достигло 138 человек против 11 накануне. В США количество заболевших во вторник составило 58,7 тыс. против 60,1 тыс. в понедельник, а умерших зафиксировано 349 против 312 накануне. В настоящее время очаг заражения прочно обосновался на американском континенте. В Бразилии количество зараженных во вторник упало до 20,3 тыс. против 24,8 тыс. накануне. Количество умерших составило 733 против 631 в понедельник. В Мексике прирост количества зараженных составил 4,7 тыс. против 4,5 тыс. накануне, умерших составило 485 против 276 накануне.



Дневной прирост количества зараженных в Чили упал во вторник до 1,8 тыс. против 2,6 тыс. накануне. Количество умерших за день в Чили осталось на уровне 45 человек. В Перу дневной прирост во вторник вырос до 3,8 тыс. против 3,6 тыс. в понедельник. Бразилия и США находятся в лидерах в мире по приросту зараженных.



Из других стран стоит отметить Индию и ЮАР. В Индии количество зараженных за сутки выросло до 29,4 тыс. против 28,5 тыс. накануне. Количество умерших выросло до 582 против 553 в понедельник. В ЮАР количество зараженных о вторник упало до 10,5 тыс. против 11,6 тыс. накануне, а умерших составило 174 против 93 накануне. Россия остается на пятом месте по приросту зараженных за день – 6,4 тыс. против 6,2 тыс. в понедельник. Смертность за день составила 156 против 175 накануне.



По данным российского оперативного штаба, за 15 июля выявлено 6428 новых случаев COVID-19 против 6422 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 167 человек против 156 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве выявлено 531 новых случаев COVID-19 за сутки против 628 случаев во вторник.



Бразильский индекс BOVESPA накануне вырос на 1,3%. Азиатские индексы показали преимущественно снижение. Сильное падение испытали китайские индексы на фоне негативного новостного фона: неоднозначной макроэкономической статистики и рисков новых санкций со стороны США в отношений партийного руководства и ограничений в отношении китайских соцсетей и мессенджеров.



Китайский индекс Shanghai Composite упал на 4,5%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 2,0%. Японский NIKKEI 225 и корейский KOSPI просели на 0,8%. Индийский индекс Nifty 50 вырос на 1,2%. Основные европейские фондовые индексы показывают умеренное снижение. Французский САС 40 проседает на 0,8%, немецкий DAX и индекс FTSE 100 снижаются на 0,7%, а индекс Euro STOXX 50 теряет 0,6%.



Котировки нефти Brent сегодня теряют 0,9% и торгуются вблизи уровней в 43,4 долл. за барр. Накануне Министры стран ОПЕК+ договорились о снижении уровня сокращения на август примерно на 1,9 млн. барр. В то же время с учетом отстающих стран, которые должны снизить добычу до оговоренных объемов, снижение может составить около 1,4-1,5 млн. барр. Кроме того, данные Минэнерго по запасам нефти в США за последнюю неделю показали снижение на 7,5 млн. барр. против 2,1 млн. барр. На фоне слабой нефти пары евро/рубль и долл./рубль сегодня растут на 0,2-0,3%.



Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по экономике Китая. Рост ВВП во 2 кв. составил 3,2% в годовом выражении. В то же время за 1 пол. ВВП снизилось на 1,6%.

Розничные продажи в июне упали на 1,8% в годовом выражении, а темпы роста промышленного производства в июне составили 4,8%. За шесть месяцев темпы падения розничных продаж составили 11,4%, а промышленное производство снизилось на 1,3%.



Сегодня последний день с дивидендами будут торговаться акции Сургутнефтегаза. Дивидендная доходность обыкновенных акций Сургутнефтегаза по текущим ценам составляет около 1,7%, а привилегированных – примерно 2,7%.





Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ







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