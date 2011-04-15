Восстановление достигло потолка, далее всё в руках политиков.

Мировые рынки с конца прошлой недели двигаются разнонаправленно, демонстрируя ослабление колебаний. Азиатские индексы в понедельник изменяются в диапазоне от -0.2 до 0.2%. В таком же коридоре завершили торги пятницы основные показатели по США: так, S&P500 прибавил 0.3%, а Dow Jones потерял 0.2%. Ведущие валютные пары забуксовали, подойдя к значимым для последних месяцев отметкам.



В целом, на рынках сейчас аномально много противоречивых факторов, а настроения могут переходить от воодушевления к панике в течение считанных дней. Поэтому инвесторы и трейдеры сейчас притихли в ожидании того, какой из факторов перевесит, и именно он сможет определить дальнейший тренд рынков.



В настоящий момент, S&P500 вновь упирается в сопротивление 3220-3240: это уровни закрытия прошлого года и открытия этого, а также область коррекции конца января. Дополнительно усиливает важность зоны то, что рынки в июне пережили 10% коррекцию при достижении данных отметок. На стороне медведей – ослабление импульса роста, что видно по более низким значениям RSI на дневных графиках. На стороне быков – тот факт, что индекс находится выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Также усиливает настрой на повышение – сохранение ультрамягкой монетарной политики в сочетании с надеждами на стимулы. Резкое движение выше или ниже этой области обещает зародить мощный импульс, привлекая повышенное внимание трейдеров и инвесторов.



На валютном рынке индекс доллара отступил к минимумам марта, где также останавливались коррекционные откаты последних полутора лет. Как и в случае с S&P500, это не гарантирует разворота для доллара, однако привлекает повышенное внимание к динамике около текущих уровней.



Впрочем, стоит помнить, что сейчас внимание сосредоточено, скорее, на волеизъявлении политиков, нежели на психологической важности тех или иных уровней по валютным парам. На этой неделе драйверами обещают стать обсуждения стимулирующих пакетов в США и Еврозоне. Ранее в этом году законодатели действовали сравнительно быстро и масштабно, однако за последние недели появлялось всё больше признаков возвращения привычной рутины бесконечных обсуждений. В связи с этим, рынки с удвоенным вниманием будут следить за официальными заявлениями в ближайшие дни.





Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич





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