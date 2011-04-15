Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20.07.2020

Рубль: фактор налогового периода должен нивелировать неблагоприятный внешний фон

Рубль: фактор налогового периода должен нивелировать неблагоприятный внешний фон. После весьма неудачной прошлой недели, понедельник рубль начал с нейтральной динамики против доллара и дальнейшего ослабления против евро.

В первые минуты американская валюта предприняла попытки закрепиться выше 72 руб., однако, потерпев неудачу, скорректировалась в район открытия. Евро на открытии тестировал отметку в 82,5 руб. и к окончанию первой половины дня продолжал торговаться вблизи данного уровня.

В целом российский рынок отражал ход торгов на международных площадках, где пара евро/доллар укреплялась на 0,3%, а индекс доллара слабел на 0,1-0,2%. Отметим, что евро активно рос на фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС, длящихся еще с пятницы.


Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт в сети "Интернет"
информационного агентства "AK&M"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100