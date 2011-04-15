Рубль: фактор налогового периода должен нивелировать неблагоприятный внешний фон. После весьма неудачной прошлой недели, понедельник рубль начал с нейтральной динамики против доллара и дальнейшего ослабления против евро.



В первые минуты американская валюта предприняла попытки закрепиться выше 72 руб., однако, потерпев неудачу, скорректировалась в район открытия. Евро на открытии тестировал отметку в 82,5 руб. и к окончанию первой половины дня продолжал торговаться вблизи данного уровня.



В целом российский рынок отражал ход торгов на международных площадках, где пара евро/доллар укреплялась на 0,3%, а индекс доллара слабел на 0,1-0,2%. Отметим, что евро активно рос на фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС, длящихся еще с пятницы.





Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"





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