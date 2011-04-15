Давление на рубль растёт

Рубль дешевеет по итогам недели на фоне сезонного ухудшения текущего счета России, а также снижения интереса к рисковым активам со стороны инвесторов. Росту опасений способствует активное распространение коронавируса в США и напряжение в отношениях Вашингтона и Пекина.



За довольно короткий промежуток времени американцы успели отвергнуть претензии китайцев на регион в Южно-Китайском море, лишить Гонконг особого таможенного статуса, ввести визовые ограничения против отдельных лиц за содействие нарушению прав человека в КНР.



К тому же, Дональд Трамп вполне может отменить соглашения в рамках первой фазы торговой сделки и ввести пошлины на китайские товары, в результате чего может пострадать промышленный сектор страны, который только начал восстанавливаться после карантина. Проблемы в китайской экономике неизбежно должны сказаться на восстановительных процессах по всему миру.



Фактором поддержки выступает стартовавший налоговый период: ближайшие дни экспортеры будут обменивать валютную выручку для бюджетных отчислений. В мае нефтяные цены выросли почти на 40%, благодаря чему компании смогли значительно увеличить доходы в прошлом месяце, так что положительный эффект от конвертаций будет гораздо заметнее, чем в июне. Нефтяной рынок корректируется после решения стран ОПЕК+ начать постепенный выход из сделки по сокращению объемов добычи. Экспортеры уверены, что спрос восстанавливается достаточными темпами для того, чтобы наращивать буровую активность можно было без каких-либо негативных последствий. Правда, далеко не все инвесторы с этим согласны: локальные вспышки коронавируса продолжают держать рынки в напряжении.



Основное внимание, как и прежде, будет уделяться отношениям США и КНР. В случае возникновения новых причин для переживаний, рубль способен подешеветь до отметки в 72,00 за доллар.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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