Нефть в поисках равновесия между $40-43/барр. Такой диапазон озвучил глава Минэнерго Александр Новак и поведение рынка на текущий момент подтверждает правоту его гипотезы.



После обновления постпандемических максимумов в среду-четверг на уровне $43,5 котировки черного золота без спешки пытаются скорректироваться и протестировать поддержки в $42 и $40 за баррель. В пятницу эти усилия выглядели неубедительными, но в понедельник новые попытки могут оказаться более успешными, по крайней мере в отношении первой отметки.



К более осторожному поведению трейдеров будет подталкивать отсутствие «просветов» в статистике по числу инфицированных COVID-19. На утро понедельника этот счет превысил 14,45 млн (+169,2 тыс.), в США – 3,7 млн человек. По данным инвестбанка Goldman Sachs, 80% из американских штатов в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией были вынуждены либо приостановить, либо развернуть снятие карантинных мер, что может ударить по потреблению автомобильного топлива.



Рейтинговые агентства полагают, что восстановление спроса на нефть растянется вплоть до конца следующего года. По оценкам главы Минэнерго Новака, в августе этот показатель все еще будет на 10% ниже пандемических, хотя от апрельских минимумов он вырос на 30%.



На нефтяные котировки будет давить общее ухудшение настроений на финансовых рынках. На этой неделе продолжится сезон квартальных отчетов с публикациями результатов за второй квартал от ряда видных компаний, включая Microsoft, AT&T, Verizon Communications, IBM, Coca Cola, American Express, Dow – 80 из 500 компонентов. 9% уже отчитавшихся компаний показали снижение чистой прибыли за второй квартал на 47,4% в сравнении с прошлогодними значениями.



На фоне замедления темпов восстановления мировой экономики и отсутствия снижения деловой активности поддержку ценам на нефть будет оказывать действия ОПЕК+. По итогам встречи технического комитета организации было достигнуто соглашение о дополнительном сокращении нарушившими квоты странами добычи на 842 тыс. барр/сутки в августе-сентябре. В итоге эффективное снижение производства черного золота всеми странами-участниками составит 8,1 млн барр/сутки, а не 7,7 млн барр/сутки против 9,7 млн барр/сутки в мае-июне. Вместе с восстановлением спроса на нефть это будет способствовать дальнейшему сокращению избыточных запасов и сдерживать продажи нефтяных контрактов.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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