Нефть пока не смущает российский рынок

По итогам вчерашней сессии российские фондовые индексы показали рост в соответствии с внешним фоном. Индекс МосБиржи и РТС повысились на 1,24% и 1,88% соответственно. Уже после закрытия наших площадок ралли рисковых активов получило продолжение – индексы Уолл-стрит отметили четвертый день подъема, на этот раз вдохновившись более оптимистичными, чем ожидалось экономическими данными из США. Поступающая статистика из крупнейших стран продолжает сигналить о том, что восстановление глобальной экономики может оказаться более энергичным, чем опасаются многие инвесторы, и это хорошо подпитывает оптимизм на мировых площадках.



При этом внутридневной прирост российских индексов мог оказаться еще более внушительным, если бы не коррекция нефтяных цен. Brent откатилась от новых максимумов над уровнем 40 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия пригрозила отменить июньские переговоры или и вовсе разрушить сделку ОПЕК+, если Ирак и Нигерия, которые недобросовестно выполняют условия соглашения, не исправятся. При этом фиксация прибыли затормозилась под отметкой 39 долларов, а к концу дня цены вернулись за ее пределы. Другими словами, пока ситуация на рынке нефти оказывает сдержанное негативное влияние на наш рынок, но давление может проявиться, если Brent перейдет к полноценному откату.



Рубль по итогам дня показал неоднозначные результаты, укрепившись в паре с евро и снизившись против евро, который показал внушительный рост на рынке форекс. Доллар отметил новые минимумы на подходе к отметке 68 руб., правда, к закрытию почти вернулся в район 68,50 руб., но медвежий гэп так и не закрыли. Евро/рубль, встретив поддержку под 76,50 руб., обосновалась в районе 77 руб. Если спрос на риск сохранится, а нефтяные цены воздержатся от более глубокой просадки, доллар может снова направиться к уровню 68 руб., но все же риск фиксации прибыли возрастает, особенно перед наступлением выходных.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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