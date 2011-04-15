Сделка ОПЕК+ под угрозой

В среду котировки нефть добрались до уровня 40,50 долларов, но завершили день более чем на 100 пунктов ниже на фоне фиксации прибыли во второй половине дня. Сегодня на утренних торгах Brent пытается ухватиться за уровень 39 долларов за баррель, испытывая трудности с возобновлением роста.



Негатив в сырьевой сегмент привнесли спекуляции о том, что июньское совещание ОПЕК+ может не состояться. Более того, сама сделка рискует развалиться. Дело в том, что Саудовская Аравия решила поставить ультиматум странам-нарушителям условий соглашения в лице Ирака и Нигерии, из-за слабой дисциплины которых в мае сделка была выполнена всего на 75%. Саудиты потребовали от двух стран гарантий «исправления» в качестве условия для сохранения соглашения.



Эти сообщения не могли не ударить по ценам, тем более что над уровнем 40 долларов Brent выглядела более чем привлекательной для фиксации прибыли, учитывая что чуть больше месяца назад баррель стоил 20 долларов. С другой стороны, нужно отдать должное – просадка оказалась довольно скромной. Это может говорить о том, что участники рынка либо верят в Ирак и Нигерию, либо не верят Саудовской Аравии, которая угрожает разрушить сделку.



В любом случае, пока на сырьевых площадках витает напряженная атмосфера, дальнейший рост Brent будет затруднен, тогда как понижательные риски могут усилиться, если, конечно два «виновника торжества» в ближайшее время не убедят своих коллег в намерении выполнять квоты в рамках дальнейшей реализации мер по ограничению добычи.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями









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