Внешний фон не зовет к продолжению покупок акций

Вчера российский рынок акций сумел подрасти на 1,2% и закрепиться выше сопротивления 2810 пунктов. Во многом данный подъем был вызван продолжением сильного роста акций Сбербанка, взлетевших вчера на 4,5%. Никаких значимых новостей по банку не было, просто инвесторы вдруг вспомнили, что эти бумаги сильно отстали от рынка в целом. Присоединяться к покупкам акций банка не рекомендуем, в любой момент спекулянты могут развернуть бумагу вниз.



Хуже рынка был «Норникель» на фоне аварии в Норильске. Сегодня эта тенденция может продолжиться: на бумаги также будет давить снижение цен на никель. Однако акции ГМК остаются одними из самых сильных на российском рынке и на просадках их стоит докупать.



В лидерах снижения были акции золотодобытчиков «Полюса» и «Полиметалла», потерявшие по итогам дня более 5%. Бумаги отыгрывали снижение цен на золото и укрепление рубля. На наш взгляд, отыграли слишком сильно, для такого масштабного падения поводов нет. На просадках эти бумаги рекомендуем включать в среднесрочные портфели: золото как защита от девальвации просто обязано подорожать, да и снижение курса рубля – дело лишь времени.



В целом наш рынок продолжает двигаться в фарватере мировых площадок, никаких внутренних идей для покупок у нас нет. Американские фьючерсы сегодня с утра немного снижаются, в легком минусе нефть, ушедшая под отметку 40 долларов за баррель, так что открытия российского рынка ждем около нуля. Но потом коррекционные настроения могут возобладать, если трейдеры не получат новых поводов для покупок.



Нефть пока не смогла закрепиться выше 40 долларов за баррель. Все говорит в пользу того, что сегодня встреча участников ОПЕК+ не начнется, а произойдет она в середине месяца. Это сильно снижает вероятность того, что страны примут решение оставить добычу на нынешнем уровне. Кроме того, по СМИ прошла информация, что не все подписавшиеся под договором, соблюдают взятые на себя обязательства в части сокращения производства нефти.



Отчасти рынок поддержала вчерашняя статистика по запасам от Минэнерго, согласно которой показатель сократился на 2,1 млн баррелей, а среднесуточная добыча в Штатах уменьшилась еще на 200 тыс до 11,2 млн баррелей.



Но этот фактор не долго будет удерживать инвесторов от фиксации прибыли. Снижение котировок нефти в район 37-38 долларов за баррель более вероятно, нежели рост выше 40 долларов.



Пара доллар-рубль вчера вплотную подходила к отметке 68, но тестировать ее на прочность так и не решилась. У рубля нет никаких фундаментальных факторов для роста, а сейчас наблюдается еще и его сильная техническая перекупленность. Поэтому сегодня ждем разворота пары доллар-рубль вверх, и к этому движению среднесрочно стоит присоединяться.





главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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