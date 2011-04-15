Биржи перешли в стадию коррекции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном коррекционном минусе.



К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 2,32%, до 2765,46 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,45%, до 1257,02 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за слабого рубля.



Лидеры роста: Система (+4,96%), ао Мечел (+4,56%), РусГидро (+2,51%).



Лидеры снижения: ГМК “Норильский никель” (-8,46%), РУСАЛ (-4,45%)



Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые сначала пытались выйти в плюс, но к завершению сессии в РФ падали в пределах 0,5%. Индикатор S&P500 отступил от сопротивления 3135 пунктов. Статистика по рынку труда оказалась чуть хуже прогнозов и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 1,87 млн (ожидалось +1,8 млн), что все-таки ниже увеличения на 2,12 млн неделей ранее. В пятницу ключевой отчет о состоянии рынка труда в мае, вероятно, покажет замедление темпов падения занятости в несельскохозяйственном секторе с 20,5 млн до 7,5 млн.



Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Региональный индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,3%, но в течение торгов пытался отступить от минимумов дня. ЕЦБ по итогам очередного заседания ожидаемо сохранил уровень процентных ставок без изменений, но расширил экстренную программу покупки активов PEPP на 600 млрд евро, продлив ее как минимум до июня 2021 г, что даже превысило ожидания рынка. Глава ЕЦБ Кристин Лагард при этом сообщила о некоторых признаках достижения экономикой дна и возможном восстановлении активности в 3-м кв. текущего года. Лагард, однако, подчеркнула высокую степень присутствующей в экономике неопределенности.



Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ оставались в умеренном минусе и теряли порядка 1,5-2% на неопределенности в отношении судьбы дальнейших сокращений нефтедобычи. Даты виртуального заседания ОПЕК+ так и не прояснились, также как и вопрос со сроками возможного продления сокращений. На данный момент основным сценарием, судя по всему, является сохранение текущих ограничений нефтедобычи до конца июля. Нефтяным котировкам на этом фоне сложно преодолеть психологически важные уровни 40 долл./барр.



Рынок завтра. Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились с достигнутых накануне многонедельных пиков и опустились ниже психологически важных уровней 2800 и 1300 пунктов. Ближайшими важными поддержками для индикаторов являются уровни 2700 и 1175 пунктов – до их преодоления падение проходит в рамках коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов.



Общий настрой: Настроения на мировых биржах в четверг сместились в пользу коррекционных, хотя каких-либо веских фундаментальных причин для этого не наблюдалось. В пятницу основным событием дня станет ежемесячный отчет по занятости в США за май. Данные, по средним прогнозам, должны показать существенное улучшение ситуации по сравнению с апрелем, но все-таки речь о восстановлении рынка еще не идет, что в краткосрочном периоде может послужить очередным негативным фактором для настроений.





Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"



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