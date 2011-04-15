Рубль находится под давлением

В четверг рубль почти весь день снижался в парах с долларом и евро. В паре с долларом к концу дня рубль терял около 0,7%, в паре с евро потери выглядели гораздо внушительнее – около 1,7%. Внутри дня доллар поднимался до 69,56 руб., вернувшись на максимум с начала июня, евро был близок к отметке 78,5, что являлось максимальной отметкой с 29 мая.



В паре с долларом рубль снижался преимущественно из-за коррекции цены на нефть марки Brent ниже 40 долл. за баррель. Кроме того, на большинстве площадок EM также наблюдалось снижение аппетита к риску и коррекция локальных валют.



Итоги заседания ЕЦБ поддержали евро; данные Минтруда США разочаровали доллар. Тем не менее индекс доллара к корзине основных мировых валют демонстрировал во второй половине дня серьезное снижение благодаря заметному росту курса евро в корзине. Подобная ситуация в виде укрепления евро на форекс и снижения индекса доллара отражалась на российском рынке в виде гораздо меньших потерь рубля к доллару, чем к евро, несмотря на общее неприятие риска на рынках EM.



Курс евро в паре с долларом укреплялся к окончанию рабочего дня более чем на 1% и был близок к отметке в 1,14. Рост курса евро на форекс начался после итогов заседания ЕЦБ. Европейский регулятор оставил неизменными все ключевые ставки, но расширил экстренную программу выкупа активов (PEPP) сразу на 600 млрд евро (до 1,35 трлн евро) вместо ожидавшихся участниками рынка 500 млрд евро. При этом регулятор пообещал осуществлять выкуп активов до конца июня 2021 г. и реинвестировать поступления от погашений до конца 2022 г.



Дополнительное давление на доллар против мировых валют, по всей видимости, оказали и данные Минтруда США. Так, число первичных заявок на пособия по безработице за неделю, закончившуюся в конце мая, составило 1,877 млн человек, сократившись на 249 тыс., хотя рынок ожидал сокращения сразу на 323 тыс. – до 1,8 млн (с учетом пересмотренных данных за предыдущую неделю). При этом число заявок за неделю, предшествовавшую отчетной, было пересмотрено в сторону незначительного увеличения.





Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"



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