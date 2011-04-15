Рынки стали уязвимы к негативу

По итогам заседания ФРС США, как и ожидалось, снова было объявлено о продолжении стимулирующей монетарной политики (сохранены ставки 0-0,25% до конца 2022 года, будет продолжаться скупка облигаций в прежних объемах). Но экономические прогнозы участников заседания на этот год довольно мрачные. В США как минимум в шести штатах власти сообщили о новых пиках инфекции КОВИД-19, кроме того в США продолжаются волны протестов в городе Сиэтл и некоторых других. Обострение ситуации с КОВИД-19 и новые протесты уменьшают шансы Трампа на переизбрание. Для фондового рынка такой сценарий является негативным.



На прошлой неделе фондовый рынок США взял передышку после сильного ралли с мартовских минимумов. Практически все акции в США перешли в режим коррекции. Котировки акции компании Tesla на прошлой неделе установили новый рекорд стоимости, превысив отметку 1000 долларов, но затем стали «охлаждаться». Аналитики инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что по этой компании есть риски, которые инвесторы могли бы проигнорировать. Аналитики Morgan Stanley понизили целевую цену акций этой компании с $ 680 до $650 (из-за рисков торговли между США и Китаем, из-за беспокойств по поводу краткосрочного спроса и текущих потребностей в финансировании компании).



Рынки сильно выросли за последние несколько недель, поэтому стали уязвимы к негативу. Нефтяные цены соскочили вниз с краткосрочного повышательного тренда из-за опасения ослабления спроса на фоне некоторого повышения заболеваемости КОВИД-19. Кроме того, запасы сырой нефти в США выросли до 538,1 млн баррелей, поскольку в страну поступали партии нефти из Саудовской Аравии. Теперь цены на нефть будут находиться в боковом коридоре или в случая пробития технической поддержки $37,24-$36,5 (Brent) начнется зарождение понижательного тренда.



Цены на золото продолжают находиться в боковом диапазоне 1680 – 1777, но поскольку ФРС продолжает проводить ультра-мягкую монетарную политику, через месяц или два месяца на ожиданиях повышения инфляции они начнут повышаться. Первая цель повышения 1840. В связи с этим план простой- покупка на откатах акций золотобывающих компаний. Спрос на золото в Китае восстанавливается



Прошлая неделя была худшей для индекса S&P- 500 за три 3 месяца. Никаких алармистких настроений у меня нет, единственное надо принять во внимание, что ослабление позиции Трампа в предвыборной гонке обещает неспокойную осень на фондовых рынках.



В данный момент фьючерсы на открытие американских фондовых индексов находятся в отрицательной зоне, но пока индекс S&P-500 пребывает выше отметки 2940 пунктов, инициатива остается на стороне биржевых быков. На нашем рынке также инициатива находится на стороне «быков» и в связи с этим на этой неделе мы можем увидеть покупки акций «Сбербанка» об. в районе 205 или при негативном развитии событии в районе 197, акции Газпрома интересны инвесторам в районе 194.





Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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