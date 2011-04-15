Нефть захлестнула «вторая волна»

В минувшую пятницу цены на нефть попытались подрасти, но так и не смогли подтвердить пробой 200-дневной скользящей средней, преграждающей путь к ключевому психологическому уровню. В итоге Brent отступила от дневных максимумов и завершила неделю непосредственно под отметкой 39 долларов за баррель, закрывшись в небольшом плюсе. На утренних торгах в понедельник котировки с новой силой двинулись на юг на фоне повсеместного бегства от рисков.



Ближайшая цель медведей проходит на отметке 37 долларов.

Причиной возобновления уклонения от рисковых активов, включая нефть, стала паника по поводу возможной второй волны коронавируса. После массовых протестов в США зарегистрирован резкий рост числа заболевших – только в субботу выявлено свыше 25 ты. новых случаев, тогда как еще на прошлой неделе общее количество случаев заражения в стране превысило 2 млн.



Неудивительно, что такие цифры спровоцировали возвращение страхов по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители.

На этом фоне участники рынка проигнорировали очередное падение буровой активности. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных буровых установок в Штатах сократилось еще на 7 единиц, до 199 штук. Но поскольку трейдеры сфокусированы на стороне спроса, перспективы дальнейшего снижения добычи не смогли даже ослабить понижательное давление на цены.



В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет оставаться в оборонительной позиции. В этот четверг состоится заседание объединенного технического комитета ОПЕК+, и если с этого фронта прозвучат замечания о недостаточной дисциплине участников сделки, это только усугубит положение дел на рынке.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями









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