Рынок нефти: котировки вновь ниже $40

Нефтяные котировки в пятницу незначительно укрепились, пытаясь отыграть потери предыдущего дня. На фоне охлаждения сентимента на мировых рынках цены на фьючерсы Brent вновь оказались ниже $40 за баррель и сегодня с утра торгуются около $38. Снижению котировок в начале недели способствуют слабые экономические данные из Китая, а также ускорение распространения коронавируса в странах, смягчающих ограничения.



Главным образом инвесторов беспокоит ситуация в США, где рост заражаемости был зафиксирован в нескольких штатах. Из-за этого карантин может быть продлен, в том числе не исключен возврат к его жесткой форме. Это может оказывать давление на потребление топлива, снижая прогнозы по нефти в 2020 г.



На горизонте ближайших недель диапазон $38–42 за баррель Brent выглядит справедливым с учетом баланса негативных и позитивных факторов. В то же время дальнейшее ухудшение сентимента на мировых рынках может спровоцировать краткосрочный спуск ниже в район $35–36 за баррель.



В четверг 18 июня мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется для обсуждения исполнения сделки по сокращению добычи ее участниками. В первую очередь интересует ситуация с исполнением сделки Ираком и Нигерией, которые ранее систематически недовыполняли свои обязательства. По итогам мая, по подсчетам Bloomberg, Ирак недовыполнил свои обязательства примерно на 65%, Нигерия — на 75%.



Источники Reuters сообщают, что Ирак договорился в выходные с энергетическими компаниями, ведущими разработку месторождений на его территории, о более глубоком сокращении добычи нефти в июне. Среди них российская компания Лукойл, которая с 13 июня дополнительно сократит 50 000 б/с на месторождении Западная Курна-2 до 275 000 б/с. В апреле добыча на месторождении составляла 395 000 б/с.



Глава нигерийской государственной нефтяной компании в пятницу официально сообщил, что добыча в стране превышает целевой показатель в рамках сделки ОПЕК+, однако страна работает над тем, чтобы довести исполнение до 100% к июлю.



Всего страны ОПЕК+ договорились убрать с рынка 9,7 млн б/с в мае-июне, 9,6 млн б/с в июле и 7,7 млн б/с в августе-декабре 2020 г. Помимо этого, крупнейшие производители Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в мае-июне дополнительно сокращают добычу примерно на 1,2 млн б/с.



Также в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США, которая продолжает сокращаться, но уже более сдержанными темпами. Статистика от Baker Hughes показала очередное падение числа активных буровых установок в США до 199 уст. (-7). В годовом выражении сокращение составило 589 уст., или около 70%. Более низкие уровни наблюдались лишь в июне 2009 г. В Канаде количество буровых установок на прошлой неделе осталось на уровне 7 уст.



С утра фьючерсы на Brent падают на 2,8% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





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