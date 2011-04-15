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15.06.2020

Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2700-2765 пунктов

Индекс Мосбиржи сегодня на открытии торгов снизился на 2,4%. В лидерах роста акции Детского мира, подорожавшие на 1%. В мае выручка ретейлера повысилась на 6,7% г/г, до 10,1 млрд руб., EBITDA выросла на 38,7% г/г, до 959 млн руб.

GDR X5 Retail Group демонстрируют нейтральную динамику при общем падении рынка. В пятницу, 12 июня, Х5 обнадежила инвесторов позитивными прогнозами выручки и операционной рентабельности за текущий квартал. По словам менеджмента, также рассматривается возможность увеличения дивидендов на 50%, что предполагает привлекательную доходность 7% в текущих котировках.

Акции ГМК Норникель упали на 3,6%. Глава и крупнейший акционер компании Владимир Потанин в пятницу предложил партнерам по акционерному соглашению Русалу и Crispian отказаться в 2020 году от выплаты дивидендов в связи с необходимостью финансировать устранение последствий экологической катастрофы в Норильске, вызванной разливом топлива, что может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании.

Риски, связанные с техническими и сезонными факторами, реакцией на протесты в США и итоги встречи ОПЕК+ (в связи с высоким уровнем позитивных ожиданий) постепенно реализуются. Циклическое сокращение объемов количественного смягчения, проводимого ФРС, несет угрозу краткосрочного падения спроса. По нашим прогнозам, и сегодняшняя торговая сессия, и неделя в целом завершится снижением российских фондовых индексов.

Индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 2700-2765 пунктов, прогноз по паре USD/RUB — коридор 68,80-70, EUR/RUB останется в пределах 78,05-79,88.


Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»





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